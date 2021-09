Na to všechno si ale musí město vydělat. Dělá to i prostřednictvím daní od živnostníků. A ty se vypočítávají, jak známo, z jejich příjmů. Dva roky jim je škrtí covid a další odliv turistů jim vůbec nepomůže.

Podobné obavy nastaly už před několika lety v době, kdy na scénu přijel turistický ekovláček. Ten pro jistotu ty turisty, kteří se dostali až do středu Benešova a utráceli tam své peníze, odvezl pěkně za město. Zda po obědě v konopišťských restauracích měli ještě chuť se do Benešova vrátit, nebo zamířili rovnou domů, není jasné. Spíš bych si ale tipl, že platí varianta B.

I tohle dílo se řadí k těm, jejichž cílem je zatraktivnit město a přivést tam další turisty. A peníze do městské kasy. Prodloužení podchodu je ovšem odvádí dále od krámků, jídelen nebo občerstvení. Z toho také vyplývá, že turisté o centrum Benešova zavadí ještě méně než dosud.

Tak se to nyní jeví v Benešově. Zanedlouho už nebudou muset místní lidé ani ti, kteří tam přijíždějí, obcházet při cestě do Konopiště „půlku“ města. Začne jim sloužit „myší díra“, která zkrátí cestu o téměř půl kilometru.

Vylepšování služeb sice obecně slouží k lepšímu životu, ale neplatí to bezvýhradně. Tak jako všechno to může mít dvě strany mince. Na jedné z nich pokrok pomáhá určité skupině lidí, na té druhé však, když už přímo neškodí, neprospívá.

