Samozřejmě to je v jistém ohledu správné doporučení. Pokud začnou krachovat podnikatelé, začne růst nezaměstnanost a následuje velmi nemilá spirála. Dopustit něco takového by nebylo vůbec rozumné.

Problém je ale jinde, a sice jestli to nezačalo. Řada podniků své fungování na nějaký čas přerušila a lidé si některé "zbytné" věci nekupovali, protože měli menší příjmy. Po dlouhé přestávce se nyní vrací do práce zaměstnanci kolínské automobilky TPCA. Ta má v regionu řadu svých dodavatelů. To představuje značný počet zaměstnanců.

Stejně ale fungovala spousta dalších firem, ne všude byl možný home office. Jídlo doma uvaříte mnohem levněji, než když si na něj někam vyjdete. To není nic nového. Kávu si také člověk udělá doma a bábovka ještě nikdy nikoho neurazila.

Nyní se ale vše vrací do normálnějších kolejí a je žádoucí, aby člověk otevřel šrajtofli a podpořil místní podniky: restaurace, kavárny a hospody fungovaly jen napůl, přes okénko. A právě tady je ten problém: řada odborníků varuje – nebo straší – podzimní druhou vlnou. Pokud jste někdy seděli nad domácím rozpočtem, logicky vás musí napadnout úvaha, zda nebude lepší šetřit peníze z příjmů, dokud jsou, než podporovat jakýkoliv průmysl.

Pokud členové vlády hovoří o budoucnosti, musejí si vybrat: držet se od sebe v úctyhodné vzdálenosti, nebo podporovat místní podniky? Oboje najednou jde totiž se značnými obtížemi.