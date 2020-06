Hned na začátku mě docela překvapila velikost makovice. Z chodníku na náměstí je to jen docela malinká plechová kulička. Ve skutečnosti má v průměru možná víc než šedesát, sedmdesát centimetrů.

Pak přišlo mé další překvapení. Očekával jsem, že se v tak objemné makovici nachází válcovitá schránka odpovídajících rozměrů. Jenže tahle byla opravdu malá. Na délku tak třicet centimetrů, průměr sotva deset. I tak jsem čekal, že v ní bude poklad. Ne zlato a diamanty, ale třeba dobový tisk.

Poslední letování schránky a ukládání do makovice se uskutečnilo v roce 1933. Noviny tam ale nebyly. Schránka ale vydala krasopisem vyvedené vzkazy. Ten novější v češtině, starší ze začátku devatenáctého století latinský. Obzvlášť ten vnímám jako hodně drahocenný poklad.

No, a pak schránka vydala i mince. Z těch jsem úplně „odvařenej“ nebyl. Mince jsou sběratelským artiklem, a protože platidlo není jen místní záležitostí, není jejich uložení nic originálního, benešovského. To hlavní, co má obsah makovice sdělovat budoucím generacím, tedy nějakou tu jedinečnost z daného místa jsou právě písemnosti.

Po každém sejmutí makovice se její obsah vrací s přídavkem věcí současných na původní místo. Věřím proto, že do schránky nad věží kostela sv. Anny přibudou originálnější věci, než současná platidla.