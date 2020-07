Podle iniciativy, jejíž tváří jsou světově známí cyklisté Roman Kreuziger a Peter Sagan, je odstup důležitý kvůli nárazové vlně. Ta může cyklistu rozhodit a způsobit tím dopravní nehodu. Uzákonění odstupu by tak mělo zvýšit bezpečnost cyklistů na silnicích.

Cyklistika patří v Česku k nejoblíbenějším sportovním aktivitám a jakékoli opatření je jistě krokem správným směrem. Nicméně existují důležitější věci k řešení. Třeba povinné nošení ochranných přileb i pro dospělé. Že jde o jednu z nejdůležitějších pomůcek, potvrzují téměř každé prázdniny i berounští záchranáři. Před časem na absenci ochranné přilby tragicky doplatil mladý muž, který jel po lesní cestě na Křivoklátsku. Bohužel nezvládl řízení, narazil hlavou do stromu a na místě zemřel.

Hledat bezpečnost cyklistů v konfrontaci s řidiči motorových vozidel tak není úplně na pořadu dne. Navíc na mnohých komunikacích bude dodržení odstupu těžké, neboť některé jsou dost úzké a vznikají tam problematické situace už při míjení automobilů.

Cyklistické organizace, spolky nebo třeba kluby by měly tlačit zákonodárce především k uzákonění povinnosti nošení ochranné přilby i pro cyklisty starší osmnácti let. To pomůže cyklistům hned. Navíc někteří rodiče pak nebudou muset vysvětlovat, proč některý cyklista má na hlavě přilbu a druhý nemusí. Až poté by mělo následovat řešení odstupů.