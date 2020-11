Přesto, že do života Čechů přináší nový čínský koronavirus především negativa a to zdravotní a následně i ekonomická, která mohou přerůst dokonce i v existenční, lidé na Benešovsku ani v těchto chvílích nezapomínají na druhé. A když říkám na druhé, pak nemyslím na lidi, ale zvířata. Třeba ta zraněná.

Redaktor Benešovského deníku Zdeněk Kellner. | Foto: DENÍK/Zdeněk Kellner

Pomoc jim poskytuje řada organizací a na Benešovsku je to například také vlašimský Český svaz ochránců přírody. V jeho paraZOO nacházejí útočiště ti tvorové, jimž ublížil člověk. A je jedno, že to neudělal schválně. Bez pomoci dalších lidí by zvířata v krutém procesu přírody nepřežila.