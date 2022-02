I když podle kalendáře pořád ještě panuje zima, skutečné počasí tomu moc, tedy vůbec neodpovídá. Pocitově je samozřejmě příjemné, když se mráz nedostává za nehty a člověk nemusí chodit nabalený jako pumpa. Ve skutečnosti to ale žádná velká idyla není, protože to v únoru opravdu není úplně normální. A to neříkám proto, že moje představy o správné zimě vycházejí z informací, které jsem jako dítko načerpal z Ladových obrázků.

Kdo všechno nebo co momentálně abnormálně vysokými teplotami trpí, je celkem jasné a mluví se o tom dlouhodobě. Pro ilustraci stačí zabrousit mezi pořekadla – únor bílý, pole sílí.

České zemědělství se změní. Má se stát více ekologickým

Jenže nyní na Benešovsku žádné pole pod bílou sněhovou duchnou nesílí. Proto bude téměř jistě znovu potřeba polím trochu pomoci. Ta trocha ale zcela jistě nebude zanedbatelná trocha. Vidím to na pořádnou dávku nějakým supermoderním a "superekologickým" hnojivem. Takové pochopitelně nevznikají v bachoru ani knize, ale v tyglících zdatných chemiků v Lovosicích.

Nebude to poprvé a určitě také ne naposledy, co zemědělci využijí možnosti pole pořádně nadopovat. Zatímco u sportovců, třeba právě teď v Pekingu při olympiádě, se taková podpora netoleruje, do polí se uměle vyrobené podpůrné látky perou plnými hrstmi. Co hrstmi? Valníky, vagony.

KOMENTÁŘ: Když staré ustupuje novému, není to vždy totéž

Nepočítám se mezi šiřitele spikleneckých teorií. Přesto si nemyslím si, že se nám jako lidstvu cokoliv děje bez příčiny. Když před nedávnem, kvůli ataku covidu-19 ustal celosvětový turistický ruch a po obloze díky tomu přestala malovat letadla své kondenzační stopy, začalo pršet. Přitom v tu dobu bylo hodně dlouhé období bez jediné kapky. Pak se letadla na nebe vrátila a zase jsme najeli na suchý režim. A to vztahuje samozřejmě i na sněžení. Takže nějaké zimy podle Josefa lady se nejspíš hned tak nedočkáme. Bohužel.