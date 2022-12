A po roce Vánoce, Vánoce přicházejí zpívejme přátelé!

Při projíždění potemnělým okresem Benešov je vidět, jak moc lidi i samotné obce či soukromé podnikatelské subjekty trápí, co s cenami energií udělala válka, embarga a kdoví co ještě.

A z toho, co je vidět, plesá srdce romantikovo. Na druhou stranu se z toho dá také vytušit, že není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř. Všude světýlek, jako by se nechumelilo. Nechumelí se, což je škoda, ale svítí se, což je vlastně skvělé. Ukazuje to, že si my Češi umíme zvyknout na všechno, a jak tvrdí staré pořekadlo, i na šibenici.

Lidé přecházejí ve velkém na tuhá paliva, kominíci ze střech hned tak neslezou

Tak špatně díky bohu zatím není. Vlastně nasvícené stromky a domky jsou jakýmsi indikátorem toho, že se máme stále velmi dobře. Vždyť nákup světelných řetězů, tedy naprosto zbytná záležitost stejně tak, jako okázalá a opulentní vánoční světelná show nepřerušil žádný útlum ekonomiky.

A docela bych vsadil i na to, že se náš blahobyt ukáže znovu, a ještě silněji a hlasitěji. Na Silvestra.