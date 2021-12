Nedaleko města šumí vlny obří přehradní nádrže Švihov s pitnou vodou pro miliony lidí z centra naší země. Právě kvůli ní došlo k zániku starých Dolních Kralovic, kde kdysi železniční trať z Benešova končila. Na dlouhé roky se tak stala konečnou stanicí ta v Trhovém Štěpánově. I s tím je od poloviny letošního prosince amen.

Aby ne. Provozovatel linky, Středočeský kraj, už nechtěl dotovat náklady dopravy, kterou za den využilo v průměru jen osm lidí.

Se zrušením osobní dopravy na trati se lidé z Trhového Štěpánova smířit nechtějí

Z tohoto pohledu je krok kraje logický. Ale z druhého, místního pohledu to je všechno špatně. Starosta města Josef Korn v narážce na politiku kraje poznamenal, že teď už zbývá zrušit i další nevýdělečné záležitosti – divadla, muzea nebo prohlídky hradů a zámků. A zrovna tak to s ním vidí i obyvatelé nejvýchodnějšího města Benešovska. Proto se jim rozhodnutí úřadu nelíbí a rádi by „svou“ trať zachovali dál.

Prostředky na to však samo město nemá. Naštěstí je tu i obchodní společnost, možní ne jedna, která takové nerentabilní regionální trati oživuje. Tato naděje nyní svítá i Trhovoštěpánovským. Trať by měla dál sloužit, a nyní v době kůrovcové těžby měrou vrchovatou slouží, nákladní dopravě. Ale ta osobní si své místo na slunci musí „zasloužit.“

KOMENTÁŘ: Integrace dopravy je fajn, ale máme na ni?

Jak by to mohlo v budoucnu, možná už dost blízkém vypadat, se mohou místní přesvědčit ještě než skončí rok. Přepravce, který se o využití opuštěných kolejí zajímá, vypraví do Trhového Štěpánova osobní vlak. Pojede z Tábora přes Benešov a Vlašim zase zpátky do města husitů.

Kolik lidí si přijde přímo do vagonů připomenout zašlou slávu tamní železnice?