Právě ta je dobrým prvkem pro zlepšení dopravní prostupnosti, ale v Benešově si dovedu představit efektivnější krajskou investici. Uzel mezi Tyršovou a Nádražní s odbočkou k parkovišti u kuželkárny nebyl ani v tobě, kdy se jednalo o klasickou křižovatku ve tvaru písmene T, nejvytíženějším nebo dokonce nejnebezpečnějším místem města.

Přesto správce silnice procházející Nádražní ulicí, Středočeský kraj, do vylepšení této části silnice II/110 „nacpal“ společně s městem Benešovem, který platil projekt a své chodníky, přes 37 milionů korun.

Adeptů na titul nejnebezpečnější křižovatka Benešova je hned několik. Ale úpravu by si zasloužila křížení silnic označených jako místní komunikace.

Podle důležitosti by si přestavbu zasloužil asi nejdříve uzel poblíž čistírny odpadních vod. Hlavní silnice II/112 procházející Čechovou ulicí je krajská. Ústí do ní další krajská silnice od II/110 od dálnice a také místní komunikace od hřbitova a ze sídliště Spořilov. Jedná se sice o poměrně přehledné místo, ale zejména při výjezdu z ulice Pod Hřbitovem dochází ke kolizním situacím. Řidič odbočující vlevo do Čechovy ulice musí dát přednost autům ze tří směrů najednou.

Pro nevyježděné řidiče však může být stresující i další křížení „stodesítky“ se „stodvanáctkou“ v dolní části Vlašimské ulice. I tam má křížení čtyři „fousy.“

Samostatnou kapitolou je pak křižovatka u známé vily Katušky, opět na silnici II/110. Tam je situace ještě zapeklitější. Silnice, které do nyní dočasně postaveného minikruháčku ústí, nejsou úplně v ose a budoucí definitivní uspořádání bude řešit hned dvě křižovatky ležící v bezprostřední blízkosti.

Jen z tohoto krátkého výčtu je proto jasné, že zejména Středočeský kraj bude mít v Benešově ještě hodně práce a bude na ně potřebovat hodně peněz. Bohužel to však není jediné město v kraji. Proto se nedomnívám, že po dostavbě kruháku v Nádražní ulici začne kraj v Benešově hned stavět další okružní křižovatku. Snad ale čekání na ní nepotrvá celou věčnost.