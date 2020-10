Ještě ve čtvrtek 27. srpna tu napočítali pracovníci Krajské hygienické stanice Středočeského kraje pouze 24 nemocných. Jenže už o dva týdny později testy nákazu prokázaly u téměř třikrát většího počtu lidí. Přesně, ve čtvrtek 10. září údaj pravidelně zveřejňovaný na stránkách středočeských hygieniků zmiňoval 69 nemocných.

V tu chvíli si někdo mohl myslet, že tak závratné číslo je už stropem, nad nějž se na Benešovsku nepřehoupneme. Virus však má svůj život nezávislý na našich myšlenkách a příliš nebere ohledy ani na lidi s rouškami. Proto za další týden, ve čtvrtek 17. září hygienici svou zprávou znovu „překvapili.“ Na počítadle případů covidu-19 v ten den svítila číslice 138. Tedy přesně po týdnu nárůst o celých 100 procent. To je hodně alarmující zpráva.

Můžeme si proto jen přát, aby za další týden, tedy do 24. září údaj nevyrostl o dalších 100 procent, až na 276 nemocných. A to se nejspíš nesplní, vždyť už v pondělí 21. září byl počet nemocných 254.

A co s nemocí a jejím šířením dělat? Chytrých lidí, kteří své názory „jak na to“ prezentují v médiích, je tolik, že není jednoduché se v tom, co je správné, vůbec orientovat. Možná by ale stačilo znovu, ale správně využít tolikrát zmiňovaný obyčejný selský rozum. A ten, jak se nyní ukazuje, mají ve Švédsku.

Tam v podstatě nelikvidovali podniky a vzdělanost zákazem vstupu a jen svým deseti milionům obyvatelům připomínali odpovědné chování. A že jsou Švédové v této disciplíně opravdu na výši a rozhodně mnohem dál, než my, Češi, dokládá současný vývoj. Proto se nyní mohou smát. Ale určitě se nesmějí už také proto, že tam zemřelo tolik lidí.

Na druhou stranu jedna vítězná bitva ještě neznamená vyhranou válku. A ta bude bezpochyby ještě hodně dlouhá. Teď jde především o to, abychom přežili koronavirus. A také medicínu zmatků, kterou nám naordinovali kormidelníci naší země. Nejméně jeden člověk už ji nepřežil - ministr zdravotnictví.