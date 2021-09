Jaký bude nový školní rok? Tahle otázka je i dnes nezodpovězená a první střípky, které dají celou skládanku, seberou kantoři i rodiče žáků až zítra.

„Už se ale moc těšíme,“ tvrdí svorně učitelky z největší benešovské Základní školy Dukelská. Aby ne, v posledních dvou školních letech toho žáci ani kantoři ve třídách moc nepobyli. Učitele doslova a do písmene mrzí, že nemohli svým svěřencům předat úplně všechno, co dlouhá léta studovali a mnozí ještě delší léta nabírali v praxi. Teď všichni žijí v očekávání, že by to mohlo být lepší.

Jenže je tu další hrozba, o niž se mluví jako o čtvrté vlně koronaviru. A pak je tu také „neposlušná“ veřejnost, která je čím dál méně ochotní naplňovat zmatečné a často i protizákonné rozkazy vlády a jejích představitelů.

Podle současné epidemické situace se ale jeví, že by rozčarování mohlo být to tam. Avšak ve vzduchu zase visí jiná hrozba. Že některé žáky budou muset pedagogové vyloučit z kolektivu a stanou se z nich děti druhé kategorie. Jedna z vedoucích kantorek to ale jako problém nevidí.

„Vždyť děti se už vyčleňují, když chodí na víceletá gymnázia. Právě tam se separují chytré děti a integrované děti nám tady zůstávají,“ uvedla zkušená pedagožka.

Kde je ale vlastně pravda? Může být jedna, nebo jich je víc? Pravda je, že dějiny píší vítězové. Veřejnost, ani za francouzské revoluce to nikdy nebyla dlouho. A tak to zůstane nadále.

U nás, jen, shodou okolností, budeme mít zanedlouho znovu možnost ty vítěze určit. Podle průzkumů se ale nejspíš nic zásadního nezmění. Také proto, že se volební úspěch dá předem dobře a přitom nenápadně zaplatit. Třeba zvýšením důchodů.

Možná bych měl spíš mlčet, že? Vždyť už pomalu také budu důchodcem. Jenže mně to vadí, protože jsou tu mé děti a vnuci. A ti to budou mít dost těžké.