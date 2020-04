KOMENTÁŘ: Jsme silní, nespoléháme jen na pomoc shůry

Také na Benešovsku ukazujeme, že nejsme jen oněmi holubičími povahami, a že se i my umíme za o správnou věc porvat nebo se o ni alespoň zasadit. Impuls k tomu přinesl nejen do kraje pod Blaníkem čínský virus. Svou roli sehrála i opakovaná ujišťování politiků, jak už brzy zajistí to či ono. Jenže čekat na splnění slibů, jako deklarovaných závazků, často znamená promrhání drahocenného času. A o ten teď jde.

Redaktor Benešovského deníku Zdeněk Kellner. | Foto: DENÍK/Zdeněk Kellner

ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE Tohle všechno nechtěl riskovat čtyřiačtyřicetiletý David, který se Goliášovi z východu postavil po svém. S manželkou se domluvili, zvedli telefon a zavolali do benešovské nemocnice. Zjistili, že iniciativě zvenčí tam bránit nebudou, podpoří ji a přivítají cokoliv, co může pomoci v těžké době. Tak vznikla sbírka na plicní ventilátor. K nákupu plicního ventilátoru pro Benešov pomůže sbírka Přečíst článek › Dnes na něj přispěly desítky lidí a na transparentním, tedy veřejností kontrolovaném účtu, na nějž se může podívat kdokoliv, je už téměř polovina částky nutná ke koupi přístroje. Vedle pomoci dobrovolníků, kteří poskytli zásoby látek a nití, dalších, kteří z nich ušili roušky nebo těch, díky nimž se seniorům dostává třeba potravin, je založení sbírky na plicní ventilaci další z možných způsobů pomoci. Možná existují i jiné, jen je potřeba je najít. Pomůžete k tomu? Díky! KOMENTÁŘ: Pomozme si sami, vraťme se k přirozenému vývoji Přečíst článek ›

