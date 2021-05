Že to tak je dokládá kampaň RRR, v níž jedno z písmen znamení právě mytí rukou. Zda měla významný dopad není úplně jasné, spíš jen doložila, že pod kůží nemáme zvyk očisty, ale jen zažranou špínu.

Minulý týden jsem s manželkou a vnukem zamířili do Čerčan na zmrzlinu. Pak jsme se od nádraží přesunuli na nedaleké parkoviště u jediného skutečného supermarketu v obci. A nestačili žasnout.

Tolik nepořádku, odpadků od sušenek, rozježděných plechovek od nápojů, nedopalků a také roušek nebo jen obyčejného prachu u obrubníků jsme už dlouho neviděli. Lehčí odpadky vítr rozfoukal po okolí parkoviště i na trávník.

Říkal jsem si, jak to asi musí vypadat doma u těch, kteří snědí sušenku a místo, aby udělali dvacet kroků k odpadkovému koši, vyhodí obal tam, co právě stojí. A také, co dělá správce parkoviště, když vidí ten svinčík. Asi ho nevidí, protože na parkoviště nejspíš z hygienických důvodů, asi aby tam něco nechytil, raději nejde.

Ten den to však nebylo jediné podivování nad nepořádkem. Cestou domů, na okraji řepkového pole u Poříčí nad Sázavou, si někdo evidentně udělal pořádek v autě. K poli vyhodil krabičku od cigaret, oharky, papíry, kalíšek od kávy z rychlého občerstvení nebo plechovku od energetického nápoje.

Proboha, proč to ten člověk nedovezl domů a nehodil popelnice? Nebo, když už si chtěl ušetřit prostor ve vlastní odpadní nádobě, proč to nepostavil někam k cizí popelnici? Pořád by to bylo lepší, než odpadky vysypat do příkopu.

Aby na to ti lidé přišlo, nejspíš by potřebovali nějakou další osvětovou kampaň. Mohla by mít zkratku PPP. Ta tři písmena by značila, co následuje, když někdo zaneřádí své okolí. Myslím, že tohle tažení proti zlořádům byla účinnější, než RRR. Po pokutě pro takové lidi by totiž následoval políček a pak už jen trest definitivní.