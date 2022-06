Silní jedinci, míněno smrky, ne zahrádkáři, prý ale invazi mšic, které devastaci rostliny způsobují, přežijí. Stačí, jak radí odborníci, vydatně zalévat a smrk si už poradí sám. No, uvidíme. Doma zaléváme, modrostříbrná barva asi třímetrového stromu, se moc rychle nevrací.

Vlastně stejný recept by pomohl zachránit také spoustu smrků v lesích nejen na Benešovsku. Ty pro změnu napadal brouček lýkožrout smrkový čili kůrovec. Jak v případě lesních smrků odborníci říkali, pokud by měl strom dostatek vody pro svou výživu, dokázal by se drobnému parazitovi ubránit. Jednoduše by své rány zaplnil mízou a brouka utopil. Problémem ale v tomto případě bylo, že dlouhodobě nepršelo a stromy neměly z čeho vyprodukovat mízu. K tomu se navíc přidalo extrémní přemnožení brouka a kalamita byla na světě.

Hmyzáci nás provázejí prakticky na každém kroku a ti nepopulární, kteří likvidovali také kaštany, tedy jírovce, k nám přiletěli z Balkánu před několika lety. Klíněnka jírovcová dokázala i na Benešovsku spáchat pěknou spoušť, neštěstí ne poušť. Jeden rok dokonce město Benešově nechalo kaštany tvořící jednostrannou alej v Táborské ulici chemicky ošetřit. Dopadlo to dobře. Ale další kaštany si poradily i bez postřiků, a nakonec nedopadly jako smrky v lese. Každé jaro se tak znovu pěkně zazelenají, i když pokaždé ještě v létě listí zrezne a opadá.

Věřím, že podobně si s přispěním lidí a jejich konví s vodou povedou nyní také stříbrné smrky.