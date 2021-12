I když si obce připomínají období od první písemné zmínky o jejich sídle při velkých oslavách jen jednou, zpravidla to bývá při takzvaných kulatých výročích, v dnešní nejisté a koronavitem prošpikované době to žádné železné pravidlo rozhodně není.

Dokládají to události z Benešova. Ten už loni hodlal oslavovat zmínku v kronikách a připravil si k tomu i bohatý kulturní program. Jenže do všechno hodil vidle covid 19. Také proto se vrchol slávy, promítání historie Benešova na fasádu kostela sv. Anny na Masarykově náměstí, takzvaný videomapping, posunul operativně na letošek.

Fasáda kostela sv. Anny v Benešově se v době adventu změní v promítací plátno

Ale ani to, jak se už ukázalo a jak se možná ještě ukáže, nebyla žádná výhra. První jarní náhradní termín už také padl a nyní příznivci atraktivní audiovizuální retrospektivy upírají mysl k první adventní neděli 28. listopadu. Právě ten den se projekce má uskutečnit.

Jenže covid-19 je zase na vzestupu, a tak ani to není jisté. Akci proto znovu hrozí zrušení. Obecně k tomu pořadatelé, jak se to v Benešově už jednou před několika lety v případě plánovaného koncertu Lucie Bíle stalo, přistupují tehdy, pokud je o akci ze strany veřejnosti minimální zájem. Jenže v případě Benešova to může být právě naopak. Pokud by se na náměstí shromáždilo přes dva tisíce diváků, měl by pořadatel sešlost rozpustit.

Pokud se závěrečná část oslav spojená s videomapingem neuskuteční na konci příštího týdne, pak k tomu bude bezpochyby příležitost jindy. Benešov k tomu má naštěstí pro něj jednu výraznou pojistku. Připomíná si sice 800 let od první písemné zmínky, ale tak jasné to opravdu není.

Existuje totiž dost zastánců jiné teorie, která tvrdí, že Benešovu je už 950 let. O tomto nesouladu diskutovali nejen organizátoři oslav, ale také historici. Nakonec se dokázali dohodnout. Ne na tom, kdy město vzniklo, ale na termínu, kdy si to budou připomínat. Ve hře k tomu byl jak rok 1070, tak díky prozřetelnosti předků pružný termín roků 1219 až 1222.

K oslavám politici nakonec určili rok 2020. Jenže v Benešově mohou slavit klidně ještě příští rok. A pořád se může psát, že to bude výročí 800 let města.