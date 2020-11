Všichni jsme si rovni, ale někteří jsou si rovnější. Toto heslo proslavil jeho autor, britský novinář George Orwell. Od doby jeho smrti před sedmdesáti lety, se z něj stala doslova lidová slovesnost. Aby ne. Kolem nás je pořád dost příležitostí k jejímu naplnění.

Redaktor Benešovského deníku Zdeněk Kellner. | Foto: DENÍK/Zdeněk Kellner

V televizi, rádiích i novinách se dennodenně dozvídáme, že ten či onen vrcholný politik, tedy člověk, který má být ostatním vzorem, má co do činění se zákony nebo vládními nařízeními, které nedodržuje a vysmívá se jim. A neodstoupí, a neodstoupí. Tak proč by se jimi měl řídit docela obyčejný člověk?