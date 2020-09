KOMENTÁŘ: Bezpečnost na silnici versus zachování odkazu předků

Když řidiči projíždějí autem přes Bystřici od Nesvačil směrem na Líšno a zejména opačným směrem, zpravidla mohou být v klidu. Jedou po hlavní silnici druhé třídy číslo 111, takže by je nic nemělo překvapit. Většinou to tak je. Ale někdy se jim na křižovatce na Ješutově náměstí do cesty připlete jiné osobní auto, náklaďák, traktor nebo dokonce cyklista.

Redaktor Benešovského deníku Zdeněk Kellner. | Foto: DENÍK/Zdeněk Kellner

To však není tím, že řidič nebo jezdec na bicyklu myslí úplně na něco jiného a vjedou bezmyšlenkovitě na hlavní silnici. Proč k takovým z pohledu řidiče na hlavní silnici nepochopitelným kolizním situacím dochází, se ukáže v okamžiku, když se role obrátí a řidič přijíždí ke křižovatce po ulici Dr. Beneše. V ten okamžik má pohled na křižovatku úplně jiný rozměr. Najednou je situace mnohem složitější a nepřehledná. Dopravní značka přikazuje zastavit a dát přednost v jízdě. Každému příčetnému je jasné, co má dělat. Jenže z místa zastavení na hraně křižovatky je dobře vidět pouze doprava, na silnici od Nesvačil. Ale doleva výhled zakrývá budova staré školy. Silnice se kolem ní vině ve velkém esíčku. Na návrzích změn v centru Bystřice pracují architekti Přečíst článek › Dům už od osmdesátých let minulého století neslouží svému účelu, místo v něm ale využívá ke své činnosti například Mateřské centrum Kulíšek. Roh objektu dovoluje výhled vlevo jen zhruba do vzdálenosti pětatřicet metrů. A i když odtud směrem od Líšna na Nesvačily auta pojedou jen oněch povolených 50 kilometrů v hodině, k místu rozjezdu ze stopky si to přifrčí za necelé tři vteřiny. Když se přes nebo na hlavní silnici potřebuje dostat cyklista, traktor s přívěsem, nebo i autobus, není to snadné. Aby se skutečně na silnici vjelo bezpečně, muselo by mít vozidlo zrychlení formule 1 a jeho řidič reakci hokejového brankáře. Jenže taková vozidla s takovými piloty po bystřickém centrálním náměstí neprojíždí. GLOSA: Já bych to 'rouškovné' nezatracoval. Naopak Přečíst článek › Proto by bylo dobré místo zpřehlednit. Jak, může ukázat architektonicko – krajinářská soutěž, kterou vypsalo město Bystřice. Jednou z variant je i zbourání staré školy, která brání ve výhledu. Jako řidič bych tohle řešení uvítal. A přesto, že nejsem Bystřičák, umím si docela dobře představit reakce tamních patriotů. Nebo členů a sympatizantů mateřského centra. A ti asi tak úplně nebudou nadšeni z toho, že by navždy mělo zmizet i kus historie jejich města.

