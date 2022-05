Jenže s politikou u čarodějnic neuspěli. Lidé je využívali nejen k posezení s kamarády, ale také ke gruntování ve svých domácnostech. Tu kdosi přiložil starou, z dnešního pohledu vyhledávanou dřevěnou almarou. Častěji ale hořely dřevotřískové desky skříní. A těch starých pneumatik co zamořilo vzduch v celém okolí!

I na Benešovsku dokážeme být empatičtí

Ty doby už jsou nenávratně pryč. Čarodějnice ale zůstaly. Dnes se pálí především dřevo, i když tu a tam někdo přiloží i jedovaté nábytkové polínko.

Změna je patrná i kolem ohňů. Zní to až neuvěřitelně, ale kolem plamenů si mnozí lidé vybudovali skoro obýváky. Přinesli si čalouněná křesla, dokonce i sedací soupravy. Tak to bylo možné vidět například ve Zvěstově nebo Ratměřicích. Za mých mladých let se u ohňů jen stálo nebo sedělo na trávě na špalcích.

Ale ani tím čarodějnice neskončily. I v prvním májovém dni nejen ráno, ale i pozdě odpoledne stále dohořívaly ohně a kolem diskutovali mladí. Tak to bylo v Jankově, Zvěstově nebo Jankovské Lhotě.

A pak že pro prastarou tradici nelze vymyslet něco nového.