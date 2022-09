V roce 2014 měla vítězná Volba pro město Benešov (VPMB) křehkou většinu jediného hlasu a v zádech pátou kolonu. Ta „zaúřadovala“ v lednu 2016. Samozvané vedení města sestavené ze zástupců ANO a ČSSD s podporou KSČM a přeběhlíků mimo jiného snížilo počet zastupitelů pro období 2018 až 2022 na třiadvacet. Jenže při volbách v roce 2018 voliči zradu neodpouštěli. ČSSD přisoudili jediný mandát a ANO tři. Vítězná VPMB brala 11.

V Benešově se křížkovalo. V zastupitelstvu jsou i ti z „nevolitelných“

Od té doby uplynuly čtyři roky. „Benešovský svět“ jde sice dál, ale podle výsledků voleb se zdá, že se spíš vrací do situace, která tu už byla. Znovu se sejde 27 zastupitelů. A opět vyhrála VPMB, i když ne s takovou převahou. Jejích sedm křesel znamená pouze o dvě více, než má hnutí ANO 2011 a také nováčci z kandidátky Benešov pro život.

Kdo s kým tentokrát sestaví vládní koalici? To je přes to všechno nejspíš zcela jasné. VPMB se domluví s ODS, Spolu pro Benešov s podporou Starostů a Piráty. Jako naposledy. Tím by koalice měla získat převahu v poměru 15:12. Ovšem jedním z členů koaličního týmu bude i zastupitel, který seděl v posledním volebním období na židli opuštěné hned po volbách starostou z opoziční ČSSD. Na místě je proto otázka: vydrží koalice, nebo se převaha zvrtne do poměru 14:13 či ještě dál?

Jaroslav Hlavnička: Starostou bych zůstal, bude-li k tomu obecná vůle