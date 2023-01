Výsledky nebyly nic moc. Vrcholem byly bouchací kuličky z nastrouhaných hlaviček sirek, bouchací dutý klíč od skříně s hřebíkovým úderníkem poháněný gumičkou do vlasů nebo poplašňák, tedy patronka do startovací nebo poplašné pistole. Později se k tomu přidaly devítimilimetrové patrony do nastřelovaček a prasečnic. Ty jsme neměli, a tak jsme patrony přiváděli ke kýženému efektu v ohýnku nebo vystřelením z kaťanu, jak jsme tehdy říkali praku s leteckými gumami, proti betonové stěně.

Pěna dní: Slaviti psem

Na větší efekt jsme se naštěstí nezmohli. V našem bytovém domě, jemuž se říkalo brodečák, protože v něm bydleli lidé pracující v Jawě na Brodcích, s námi bydlel starší kluk. A ten už se vyznal. Sám sestrojil skutečný dělobuch. Váleček dlouhý patnáct centimetrů se zhruba čtyřcentimetrovým průměrem omotal průhlednou knižní izolepou a k výbušné směsi přivedl dva dráty dlouhé asi deset metrů. Jejich druhý konce připojil na malé dynamo, zatočil kličkou, zmáčkl knoflík a – prásk! Teprve tahle rána trochu připomínala dnešní ohňostroje. Byla to pořádná šupa.

Nikomu se nic nestalo. Na rozdíl od případu kluka, který si dělobuch vyrobil z bombičky na sifon. Neodhadl však rychlost hoření doutnáku a granát už nestačil odhodit. Roztržení tlakové nádobky mělo pro jeho ruku i obličej devastující účinek.

K takovým zkušenostem jsem naštěstí nedošel. Bouchací kuličky už dávno nevyrábím. Dokonce ani nekupuji zábavní pyrotechniku. Mám z ní velký respekt. Vím, kde se vyrábí, co dokáže, a nevěřím jí. A byl bych raději, kdyby se vůbec neprodávala. Jenže to by bezpochyby vrátilo zpátky to, co popisuji. Takže je vlastně asi dobře, že se prodává. Jen by si lidé, kteří ji kupují, měli uvědomit, co explozemi a světelnými efekty způsobují zvířatům i lidem. A když už někdo potřebuje svůj pocit z příchodu Nového roku ventilovat explozemi, nemusel by na to trénovat týden dopředu a oblažovat tím sousedy ještě první lednový týden.