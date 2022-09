K volbám chodím pravidelně. Nic ze svého zvyku nebudu měnit ani letos, kdy jsou na řadě „jen“ komunální volby. A ani napřesrok při volbách prezidentských. A to přesto, že jeden hlas, který podle některých lidí, kteří se vůbec nenamáhají do volebních místností dorazit, nic nezmění. Možná to tak je, ale když se takových odmítačů hlasování sejde více, už je to přece jen nějaká síla. A že je při každých volbách opravdu pořádná, není třeba dlouze vysvětlovat. Procenta volební účasti to dokládají naprosto přesně. Tak i proto či přesto chodím a volím.

Na rozdíl od těch, které volby vlastně vůbec nezajímají, což alespoň tvrdí, i když ani to není úplná pravda, si však u pěkně vychlazeného pivečka mohu na komunální politiky a politiky obecně a poměry, které zavedli, vylít svůj hněv spravedlivý. Nevolit a pak nadávat? Trochu úlet!

Jak ale dostat nevoliče mezi voliče? Jednoduše. Zaplatit jim, tedy i nám, každému. Při volbách de facto volič přináší státu, který chce přes zastupitele či zákonodárce jako stát fungovat, nějakou službu. A nemá za to zaplaceno. A to není správné. Stát chce, aby volby byly co nejobjektivnější, tak by se měl snažit, aby hlasovalo co nejvíce lidí. Stačila by stokoruna. I ta by bezpochyby výrazně zvedla volební účast. A ještě by se ušetřilo.

A kde na to vzít, když i samotné volby stojí moře peněz? No právě tam. Proč se musí pokaždé tisknout mraky lístků a záložních lístků, modré a bílé obálky? Stačilo by kandidáty vyvěsit na úřední desku, internet nebo za poplatek volebních subjektů doručit do schránek a dost. A při volbách na dotykovém displeji označit ty správné. Bez lístku.

A ještě jedna rada nakonec. Koho vlastně volit? No, samozřejmě, že oblíbence. Neznám nikoho, kdo by dal hlas podle rozumu. Kdyby to tak bylo, dopadaly by volby úplně jinak. Všichni volí citem. Ten a ten kandidát je sympatický, protože to myslí upřímně, jiný zase nikomu neškodí, další je hodný a ten vzadu by se pro druhé rozdal. Takhle postavené to ale nemám. Mě oslovuje konzistentní program.