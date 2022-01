Co je k takovému, vůči sobě samému neodpovědného jednání vede? Těžko říci. Nejspíš v Česku silně zakořeněné přehazování odpovědnosti na druhé. Vždyť je přece řidič musí vidět.

Ale kde že! Řada řidičů má co dělat, aby se na silnici udržela za bílého dne. Když se k tomu přidá soumrak, což je často mnohem horší než samotná tma, protijedoucí auta se špatně seřízenými světly a třeba jen trochu užší silnice, může být malér na světě. Řidiči se totiž podvědomě při potkávání protijedoucích aut „tisknou“ co nejvíce vpravo. Po tmě se hůř odhaduje nejen rychlost blížících se světel, ale také boční odstup.

Přitom pro šťastný návrat domů lze udělat naprosto triviální opatření. Vzít si na ruku onu už tolikrát zmiňovanou reflexní pásku nebo raději několik pásek. Výborná je také svítivě žlutá vesta či kšíry s našitými odrazovými pruhy. Docela často je používají motorkáři, cyklisté jen výjimečně. Ale chodci? Nikoho takového jsem nikdy neviděl. Tedy, pokud nepočítám malé děti ze školky, které ve vestičkách vyrážejí na každou vycházku mimo školní zahradu. A to dokonce ani není po soumraku.

Pořídit si reflexní pásku přitom nemusí automaticky znamenat sáhnout do peněženky. Snad každá zdravotní pojišťovna těmito bezpečnostními prvky disponuje a svým klientům je rozdává. Sama či na vyžádání. Rozdávají je při svých preventivních akcích i policisté, strážníci a dokonce je dárcům věnovali i koledníci při nedávné Tříkrálové sbírce. Jejich bílá reflexní páska navíc nebyla obyčejně rovná, ale ve tvaru komety se symbolem tří králů.

Zkrátka nemusí přijít ani ti, kteří pásky nenosí z jakýchsi pofidérních estetických důvodů, aby jím nekazily outfit. Pásky, a to dokládá i moje minisbírka, jsou bílé, červené, žluté, oranžové, modré i zelené. Tak co? Pořídíte si konečně také jednu, abychom vás my, řidiči, na kraji silnice viděli včas?