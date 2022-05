No ano, je to z řady objektivních příčin, které zastánci stavby považují na malichernosti, o nichž není třeba se bavit.

Naštěstí už nežijeme v totalitě, která řekne, že to a to bude tak a tak, poručí větru dešti a hop na krávu a je tele. Také proto se k jakýmsi odpůrcům řadí i některé obce na Benešovsku. Mají své důvody, které zahájení stavby blokují. Tu jsou to vodní zdroje v ohrožení, tu zase něco úplně jiného.

Mezi odpůrci, nikoliv stavby dálnice D3 jako takové, ale vlažně řešených problémů, která tato liniová stavby následně přinese, patří i Benešov. Právě jeho lídři se obávají toho, co by se stalo, pokud se zprovozní dálnice z Českých Budějovic na Prahu a současně investor, Ředitelství silnic a dálnic ČR postaví i takzvanou Václavickou spojku. Jde o běžný přivaděč od Benešova k dálnici.

Když se o takové stavbě nehovoří v kontextu nastalých situací, vypadá do, že je všechno v pořádku. Jenže ono není.

Benešov totiž dlouho, předlouho čeká na takzvaný severovýchodní obchvat města, který odvede vozidla na Vlašim z ulic města. No a tuhle stavbu má v plánech zase jiný investor, Středočeský kraj. Zakopaný pes je v tom, že v případě, že tato stavba nebude v provozu a v návaznosti na přivaděč k dálnici, udusí se Benešáci spalinami aut. Výrazně totiž stoupne provoz o vozy z dálnice. A to Benešov nechce dopustit. A znovu: naštěstí tu není totalita, aby vzdor Benešova někdo poslal do háje zeleného.

Také proto má Benešov velkou naději, že zmiňovanou neblahou situaci může administrativně překazit. A z radnice nezaznívá jen nějaké plácnutí do vody nebo plané výhrůžky. Benešov se na tuhle eventualitu pečlivě připravuje, ani by se zařadil nebo souzněl s aktivistickými organizacemi, které dálnice z podstaty věci nechtějí vůbec.