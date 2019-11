Základní škola Vorlina z Vlašimi se stará o bezpečnost svých žáků

ZŠ Vlašim Vorlina je moderní školou, která nabízí svým žákům to nejlepší a funguje dle nejnovějších poznatků o pedagogických postupech. Při vyučování využívá metody rozvoje studijních dovedností jako Feuersteinovo instrumentální obohacování nebo metoda Hejného matematiky.

Kladou také důraz na výuku cizích jazyků, podporu čtenářství, maximální podporou žákům s handicapem jako individuální vzdělávací programy, péče speciálního pedagoga či asistentů pedagoga.

Snaží se rozvíjet také pracovní dovednosti a zapojují se do projektů Rodiče vítáni, Ovoce do škol, Mléko do škol. Škola myslí i na bezpečnost dětí, v průběhu posledního zářijového týdne navštívili postupně žáci všech tříd 1. stupně dopravní hřiště v areálu Na Lukách.

"Příslušníci městské policie děti seznámili s dopravními značkami a základními pravidly silničního provozu. Děti si vyzkoušely jízdu na koloběžkách, kolech i motokárách. Získaly spoustu užitečných poznatků a praktických dovedností. Prvňáčkům sice větší část výukových aktivit pokazilo deštivé počasí, přesto i jim se dopoledne strávené zajímavými činnostmi líbilo. Děkujeme za ochotu a trpělivost při organizaci těchto několika dopoledních programů,“ prozradil učitel první třídy David Schicker.

Základní škola Vorlina ve Vlašimi: třída 1.A s učitelkou Jaroslavou Sukovou. Foto: DENÍK/Eva Kovaničová

Základní škola Vorlina ve Vlašimi: třída 1.B s učitelem Davidem Schickerem. Foto: DENÍK/Eva Kovaničová

Základní škola Vorlina ve Vlašimi: třída 1.C s učitelkou Alenou Ciglerovou. Foto: DENÍK/Eva Kovaničová

