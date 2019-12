Základní škola v Teplýšovicích je první v recyklaci baterií

Základní škola v Teplýšovicích, která je jednou z nejmenších škol v České republice, se může pochlubit prvenstvím ve středních Čechách v recyklaci baterií. V rámci projektu Recyklohraní, do kterého jsou zapojeni od roku 2008, odevzdávají žáci nejen použité baterie, ale i další drobný elektroodpad.

Škola se svými 47 žáky získala v posledních třech letech umístění na prvním místě ve Středočeském kraji. Zároveň se drží v první pětce nejlepších škol v celé republice.

A co mají nového? „Letos jsme nově vymalovali a vyzdobili školu, a musím říct, že jsem velice spokojena,“ prozradila ředitelka školy Charlotta Kurcová a pokračovala: „Měli jsme ve škole i návštěvu z České televize, přišli k nám účinkující zpořadu Zázraky přírody, a dětem ukazovali naživo pokusy, které v tomto pořadu dělají. S tímto projektem obcházejí školy a my jsme byli první, na kom si to vyzkoušeli. Děti byly samozřejmě nadšené. “

Veškeré pomůcky teplýšovičtí prvňáčci dostávají zdarma, obědy mají také zdarma. Angličtinu se učí od první třídy a mají také rozšířenou výuku tělesné výchovy, aby měli více pohybu.