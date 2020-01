Základní škola Na Karlově v Benešově jde barevnou a harmonickou cestou

Základní škola Na Karlově je benešovské vzdělávací zařízení s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy a i proto má zaveden charakteristický vlastní školní vzdělávací plán nazvaný Barevná a harmonická cesta.

„Na obou stupních máme pěvecký sbor, oba vystoupily i na jarmarku, který jsme pořádali v pátek třináctého prosince. Na něm si mimochodem mohli návštěvníci zakoupit z výrobků s vánoční tematikou, které dělaly děti při výtvarné výchově a pracovních činnostech,“ prozradila zástupkyně ředitele Věra Hozová.

Pár dní předtím si oba sbory zazpívaly i v kostele sv. Mikuláše na Karlově, část dobrovolného vstupného šla na kostel a část půjde na ceny pro děti při školních soutěžích. A pátého prosince nezapomněl na ně ani Mikuláš, andělé a čerti.

Aktivity, které provozuje škola, poukazují na to, že si na nedostatek nápadů nemohou stěžovat. Například v říjnu měli barevný den, kdy si každá třída prvního stupně vylosovala barvu a následně se do této barvy všichni oblékli. Pro někoho to bylo náročnější, pro někoho snadné. Všichni se toho ale zhostili s velkým nadšením a výsledek byl opravdu pestrý.

Jednou z největších aktivit ale byla cesta na Slovensko, kdy po roční přestávce vyjely 17. října benešovské školy s vedením města Benešov do Partizánského, aby navázaly na spolupráci z minulých let.