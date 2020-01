'Základka' v Dolních Kralovicích posílá do světa pohlednice

Aktivní škola s množstvím projektů se nechází v Dolních Kralovicích. Kromě těch, které jsou obvyklé na většině škol, jako třeba Evropa čte, Zdravá pětka, Škola v pohybu nebo Divadelní klub, je to třeba O2 Chytrá škola, kde žáci prvních a druhých ročníků absolvují šest lekcí v oblasti digitálního vzdělávání a vyslechnou si přednášky na téma kyberšikana, bezpečnost a rizikové jevy.

„Zajímavým a dobrodružným projektem je Postcrossing. Jde o posílání pohlednic do celého světa. Každý týden dva vybraní žáci píší anglicky libovolný text na pohlednici, adresu náhodně vždy vybere počítač. Na pohlednici píše každý text dle svých možností, představí sebe a místo odkud pochází, napíše něco o škole, o tom co ho baví či nebaví, nebo krátce představí Českou republiku. Při přípravě textu se vždy musí seznámit s anglickým textem, který o sobě dotyčný člověk napsal. Pohlednice se posílají lidem, kteří se přihlásili do projektu stejně jako my, občas je to dítě, dospělý, student, nebo dokonce i senior,“ představila projekt ředitelka školy Julie Adamcová.

Před Vánoci navštívili prvňáci děti z mateřské školy. Vzájemně si předvedli vánoční vystoupení, popřáli hezké Vánoce a zpříjemnili tak společně dopoledne.