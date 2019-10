Týnecká základní škola založila nový kroužek Hokus pokus

Základní škola v Týnci nad Sázavou kromě toho, že každý rok maluje a zdobí třídy pro nově příchozí prvňáčky, tak pro všechny zvědavé děti prvního stupně založila letos nový kroužek Hokus pokus, kde si budou moci vyzkoušet nové věci, experimentovat, a tak zábavnou formou získávat praktické zkušenosti do života.

Na začátku školního roku převzali patronát nad nejčerstvějšími žáčky deváťáci, kteří zavítali do prvních tříd a každý dal svému prvňákovi záložku vyrobenou přímo pro něj a barevný rozvrh hodin. „Když jsme se s prvňáčky seznámili, dali jsme jim dárky a vyrobili společně zapichovacího ptáčka do květináče,“ doplnila žákyně deváté třídy Alice Kreminová. Další setkání nedá na sebe dlouho čekat, v říjnu to bude u dýní a pak před Vánocemi si společně ozdobí perníčky.

Prvňáčci se spolu s přípravnou třídou dostali i do Ekocentra u Olbramovic, kde už na ně čekal jedenapůlhodinový program. Součástí prohlídky areálu byla i naučná stezka procházející různými biotopy a expozicemi hospodářských zvířat, volně žijících živočichů a také malá zoo Labyrint, kde našli útočiště nejen poranění ptáci ze širokého okolí, ale třeba i vydra, liška či divočák. Nakonec si děti užily hřiště s různými atrakcemi.

„V říjnu nás ještě čeká návštěva knihovny, v listopadu hvězdárny a planetária ve Vlašimi,“ doplnila třídní učitelka prvňáčků Pavlína Kleinová.

Základní škola v Týnci nad Sázavou: třída 1.A s učitelkou Pavlínou Kleinovou. Foto: DENÍK/Eva Kovaničová

Základní škola v Týnci nad Sázavou: třída 1.B s učitelkou Janou Vackovou. Foto: DENÍK/Eva Kovaničová

Příště si představíme děti ze ZŠ Sídliště ve Vlašimi. V tištěném vydání Benešovského deníku ve středu 16. října 2019.