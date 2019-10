Škola v Krhanicích zavedla sportovní hry s Pupáskem

Základní škola v Krhanicích má v jediné první třídě letos převahu chlapců. Z patnácti dětí jsou jenom tři děvčata. O tom, jak si pedagogický sbor školy uvědomuje nutnost pohybové aktivity hlavně mladších žáků, svědčí i to, že hned 12. září se žáci prvních až pátých tříd zúčastnili školních atletických závodů.

Celkem 31 dětí soutěžilo ve čtyřech disciplínách: hod, skok do dálky, běh na 50 metrů a vytrvalostní běh. Našli se borci, kteří se umístili ve všech disciplínách na stupních vítězů. „Ti nejlepší pak pojedou v říjnu na okresní atletické závody do Benešova. Pochvalu a uznání však zaslouží všichni malí sportovci. Svým elánem a chutí do sportu nám zpříjemnili celé odpoledne,“ uvedla Lucie Kolorosová, třídní učitelka 4. třídy.

O dalších aktivitách školy informovala její ředitelka Věra Ráblová: „Naši nejmenší žáci mohou navštěvovat různé mimoškolní aktivity, jako například angličtinu, sportovní hry - založili Tělovýchovnou jednotu Pupásek, kroužek Věda nás baví, florbal, taekwon-do, mažoretky, pěvecký a dramatický kroužek a v neposlední řadě ve školní družině i výtvarný kroužek. Prvňáčci mají ve třídě k dispozici interaktivní tabuli, nově jsme pro ně zakoupili pěnové kostky, které učí počty hravou formou, ale rozvíjejí i tělesnou aktivitu.“

Prvňáci ze Základní školy v Krhanicích s třídní učitelkou Janou Macháčkovou a asistentkou pedagoga Kateřinou Vojířovou. Foto: DENÍK/Eva Kovaničová

Příště si představíme děti ze ZŠ Sídliště ve Vlašimi. V tištěném vydání Benešovského deníku ve středu 9. října 2019.