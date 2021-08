„S hudebním vzděláváním jsem začal už doma, ve Vlašimi na Lidové škole umění hrou na zobcovou flétnu u pana učitele Bašty. Měl jsem takové 'vlny', jako asi většina dětí, kdy mě to chvilku bavilo a pak zase ne. Ale vidina přechodu na můj vysněný klarinet mě držela,“ řekl Zdeněk Kopecký k začátkům svého hraní.

Hra na klarinet a později i saxofon ho však doslova nadchla. Také proto už při studiu na gymnáziu úspěšně složil talentovou zkoušku na Pražskou konzervatoř a poté i Akademii múzických umění. I tak ho asi víc lidí zná za klávesami než s klarinetem nebo saxofonem. Klavír ovládá také proto, že ho měl na konzervatoři jako povinný.

„V té době jsem se ale zbláznil do syntetizérů a samplerů a tato vášeň mi zůstala dodnes,“ přiznal Kopecký. V období, jak ho sám popisuje, kdy ho hraní chvilku bavilo a pak zase ne, bylo pro něj hodně složité se motivovat k docházce na hudební teorii. Ta ho vůbec nebavila. „Jenže později jsem si stále víc uvědomoval, jak moc je teorie důležitá i v praxi,“ řekl hudebník.

Každý nástroj má svá specifika a úskalí, se kterými se hráč musí vypořádat. Jak to například dokázal Phil Collins, ví kde kdo. I Zdeněk Kopecký, který jeho písně miluje. „Také proto jsem jeho koncerty viděl už tolikrát, že se to snad ani nedá spočítat. A s velkým zájmem jsem přečetl i jeho autobiografickou knihu. A i když se říká, že nezná noty a píše si nějaké značky, kterým rozumí jen on, lehce pochybuji o tom, že by noty neznal. V té knize se totiž zmiňuje i o tom, jak sám rozepisoval party dechové sekce,“ pronesl Zdeněk Kopecký o fenomenálním muzikantovi z kapely Genesis.

Spolupráce s Kateřinou Ševidovou

Kromě kapely Profil, kde zpívá Kateřina Ševidová, doprovází tuto zpěvačku i při jejích recitálech. Znají se už od šestnácti let, kdy zpívala se svým otcem v kapele. „Já za ním tehdy jezdil konzultovat věci ohledně kláves a hudební techniky. Když pak jejich kapela skončila, bylo to jasné. Hodil jsem jí lano do skupiny Profil a jsem moc rád, že na to kývla,“ uvedl kapelník Profilu.

S Kateřinou si sedli nejen hudebně, ale i lidsky a Zdeněk si na ní moc cení její profesionalitu, snahu učit se a také spolehlivost. „Bohužel i kvůli covidu bylo trochu upozaděno hraní s Profilem, ale o to víc přibylo právě projektů s Kateřinou,“ popsal Zdeněk dobu koronavirovou, během níž se moc nehrálo.

„Chybělo mi to, jsem muzikant! Ale protože jsem také učitel na základní umělecké škole, tak jsem poslouchal své žáky, jak si více či méně úspěšně poradili s online výukou na hudební nástroje. Nehráli jsme ale ani se symfonickým orchestrem, což je má velká láska, a to mi opravdu hodně chybělo,“ dodal Zdeněk Kopecký, který v době nucené koncertní přestávky nezahálel a zvládal spoustu práce, kterou odkládal nebo na ni neměl čas.

„Toho bylo najednou dost, proto jsem skládal hudbu k různým dokumentům a audioknihám a měl ve svém nahrávacím studiu také práci na nových projektech a to nejen s Kateřinou. Pořídil jsem si také profi kameru a učím se práci s videem. Je to hodně zajímavé a otevírají se mi nové obzory,“ sdělil Zdeněk, který se těší na nové výzvy a přiznává, že jako optimista věří, že se už podobná situace nebude opakovat.

V současnosti s Kateřinou dokončuje práci na jejím novém autorském CD. Pilují spolu nový koncertní program, s nímž by se rádi představili posluchačům v celém Česku. A také točí klipy ke Kateřininým písním do televizních pořadů. „Čekají mě ale také koncerty se symfoňákem a samozřejmě i víkendové hraní s Profilem. Teď jsou však ještě prázdniny a já přeji všem, aby si je ve zdraví užili a abychom se již brzy setkali na koncertech,“ dodal Zdeněk Kopecký.

Zdeněk Kopecký se narodil ve Vlašimi v roce 1976. Do základní školy chodil na vlašimskou Vorlinu a po maturitě na místním gymnáziu zamířil na Pražskou konzervatoř. Tam vystudoval hru na klarinet a saxofon. Své hudební vzdělání prohluboval také na Akademii múzických umění v Praze. Právě proto po škole zamířil do svého prvního zaměstnání, jímž bylo místo učitele v Základní umělecké škole Vlašim.



Jako 1. klarinetista hrál v Symfonickém orchestru Bolech a začal také podnikat. Dnes do kolonky zaměstnání píše - producent, skladatel či kapelník skupiny Profil. Jako hudební doprovod na klávesové nástroje ho lze vidět při vystoupeních zpěvačky Kateřiny Ševidové. Žije v Polánce u Vlašimi.