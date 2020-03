Truhlář Josef Doležal: K podnikání mě přiměl zdravotní stav

Vyučil jsem se truhlářem a do nemoci pracoval v Konstruktivě. Pak jsem se rozhodl osamostatnit, bylo to těsně před revolucí. Donutil mne k tomu zdravotní stav, chytil jsem bacil z prvních luxolů a dlouho se léčil. A tak mi byl přiznaný částečný invalidní důchod. Protože jsem nechtěl sedět doma jen tak, není to můj styl a ani bych to nevydržel, rozhodl jsem se otevřít si truhlářskou dílnu.