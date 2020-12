Štěpánka Kovářová: Chci dělat svět kolem sebe lepší a veselejší

V životě každého nás jsou chvíle, které jsou zásadní a ovlivní naši další cestu. Buďto nás přimějí ke změně nebo si naopak uvědomíme, že to, co děláme, je správné a tam, kde pracujeme, je naše místo. Pro mne bylo tímto zlomovým momentem období, kdy můj syn po těžkém úrazu hlavy několik měsíců bojoval o život. Nejprve jsem si říkala, že se do rehabilitačního ústavu už nikdy nevrátím, ale s postupem času, jak se syn pomalu zotavoval, mi začalo docházet, jaká je to pro mne životní zkušenost. Podle mínění lékařů měl zůstat slepý a na vozíku, takže když se navzdory těmto prognózám nakonec zcela uzdravil, uvědomila jsem si, že vše, co se stalo, bylo vůlí Boží a že mým posláním je pomáhat lidem. S tímto vědomím mne dodnes naplňuje nejen práce, kterou dělám, ale každý sebemenší pokrok pacienta, někdy i pouhý jeho úsměv.

Zdroj: Deník / Michal Bílek