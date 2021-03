Sportovce Petra Králíka z Benešova okouzlilo běhání už jako malého kluka

Jaké rady by Petr Králík dal lidem, kteří chtějí pomýšlet i účasti na půlmaratonu? „To by záleželo, jak to dotyčný chce pojmout, jestli si chce půlmaraton „jen“ odběhnout, nebo jestli chce jít na osobák. Pokud by se třeba chystal na svůj první půlmaraton, určitě bych mu poradil, ať se na něj řádně připraví s dostatečným předstihem a v přípravě ať je disciplinovaný a sám k sobě pravdivý. Odběhnout 21 kilometrů už je pro tělo docela zátěž a jít na takovou akci nepřipravený se může těžce nevyplatit. Především ale podle mě jde o to, aby si ten svůj první běžecký milník krásně užil. Jakmile bude mít v cíli ze sebe dobrý pocit, určitě to nebude jeho poslední běžecký závod. Pokud se ale třeba od poloviny závodu bude fyzicky trápit, v hlavě ho budou bombardovat negativní myšlenky a do cíle se bude belhat v křečích, z takového běhu si moc potěšení asi neodnese. A to by byla veliká škoda. Takže několik měsíců před závodem běhat, běhat a nedělat si z toho velkou hlavu. Běhání musí především bavit," poodhalil svůj pohled na věc.

Ilustrační fotografie.Zdroj: Deník/ Michal Fanta