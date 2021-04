Sedmadvacetiletá Aneta Šachová z Benešova našla životní zálibu ve cvičení

Mnoho lidí chce se cvičením začít z nejrůznějších důvodů. Co by ale takový člověk měl udělat ze všeho nejdříve. „První, co udělejte, vytřiďte vše okolo sebe. A hlavně lidi. Obklopte se těmi, kteří vás budou podporovat. Půjdou do toho s vámi. Protože komunita lidí okolo vás je to nejdůležitější,“ poznamenala důležitou věc Šachová.

Aneta Šachová.Zdroj: archiv Anety Šachové