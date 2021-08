Není proto divu, že přibývá stále více fandů, kteří provozují takzvaný retro styl v duchu 70. a 80. let minulého století a nakupují do svých sbírek vozy, které ještě před sametovou revolucí běžně brázdily silnice Československa. Retro je zkrátka v módě a řada z nás dokonce tu dobu i pamatuje. Obdivovat prvorepublikovou Pragovku je sice fajn, ale nikdo ze současníků s ní nemá spojené zážitky z dětství, a na to sází právě mladší generace.

Jedním z takových je Martin Hasík (41), který žije na pomezí Kladenska a Rakovnicka. Pro sebe a svoji rodinu zakoupil od jiného sběratele Václava Bečváře před časem červenou Ladu 2107 roku výroby 1985, posléze k ní i obytný přívěs z dob socialismu a bez bicyklů, takzvaných skládaček, na střeše prakticky už ani nikam nevyjíždí.

„V době, kdy vyrobili moje auto, mi bylo pět let. Takže jsem ještě dobu minulou zažil a poměrně dlouho ještě tyto vozy jezdily v silničním provozu. Přece jen je to bytelné auto a něco vydrží. Rád se vracím do dětství, je to nostalgie," řekl Hasík.

„S rodiči jsme Ladu sice nikdy neměli, vždy jen škodovky, Lada byl přece jen už o něco dražší vůz. Hodně jsme jezdili pod stan. Trávili jsme prázdniny v kempech, proto to mám rád,“ popsal sběratel. Podle jeho slov se tento styl líbí i jeho devítiletému synovi Dominikovi, takže společně tráví na cestách s Ladou a karavanem prázdninové chvíle po českých kempech.

„Dceři je zatím rok, takže je s manželkou doma a my vyrážíme,“ dodává Martin Hasík. Přestože by mohli volit moderní dopravní prostředek s klimatizací, právě retro je pro ně nejlákavější. „V autě je sice vedro, ale otevřít si okénka včetně střešního je jako za starých časů,“ uvedl Hasík.

Karavan má vše původní

Skládačky na střeše také nepatří k nejpohodlnějším bicyklům a člověk se při šlapání náročnějším terénem poměrně nadře, ale prý by se synem neměnili. A vychytané má Martin i další detaily. V karavanu, který vozí všude s sebou, je téměř vše původní včetně látkových potahů, nádobí a dalšího vybavení. Nechybí kempinkové židličky ani stůl a dokonce ani odpadkový koš. Vše dobové v původním stavu a laděné do červena. Přesto auto, přívěs i ostatní doplňky vypadají stále jako nové, jako by právě vyjely z výrobní linky.

Martin Hasík sbírá kromě velkých aut i jejich zmenšené modely, staré motoristické časopisy, dobové dokumenty, průkazy nebo československé bankovky. Kromě dalších exponátů je majitelem kompletní sbírky časopisu Svět motorů od dob, kdy vůbec začal v republice vycházet.

Díky tomu se stal tak trochu i badatelem a podařilo se mu na základě jednoho článku ve starém časopisu vypátrat, kdo byl majitelem milionté dovezené Lady 1600, která byla dovezena v rámci RVHP, v roce 1979 exportována ze Sovětského svazu do Československa a slavnostně předána svým majitelům v Praze na Jarově. „Od tohoto vozu vlastním i velký technický průkaz. Na to jsem opravdu pyšný, protože je to taková raritka,“ uzavřel Hasík.

„Člověk se rád pochlubí, když to někoho zajímá, ale ze zkušeností od kolegů vím, že zloději jsou vždy o krok napřed. Komu se ovšem retro líbí, může nás se synem potkat na veteránských srazech a nebo třeba na Višňové či v kempu Riviéra ve Zbečně," uzavírá sběratel.