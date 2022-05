To ovšem není tak docela pravda. Do základní školy chodil v Čechticích a do učení v Benešově. Časem ho osud zavál i na Blízký východ. Nejprve se však šikovný klučina vyučil pro Lidové truhlářské družstvo Vlašim.

Vyučil se oboru truhlář – nábytkář. Krátký čas se mu i věnoval. Pak se oženil. Na dva roky na vojnu sice jako ženáč nešel, ale přes náhradní vojenskou službu sloužil při těžké práci v cihelně. Následně přestoupil do podniku Vojenské stavby. „Stavěl jsem tehdy také dálnici Praha – Brno v jejím nejhezčím úseku od Soutic po Humpolec,“ vzpomíná.

Po sametové revoluci, kdy se otevřely hranice Československa, spousta lidí zamířila za prací do zahraničí. Milan Klement jako zaměstnanec Montovaných staveb vyrazil do Izraele s cílem stavět bytové domy. „Na řezbářství proto nebyl čas, ale dělal jsem tesařinu. S tou jsem začínal už ve Vojenských stavbách. Za chvíli jsem se stal nekorunovaným parťákem, protože moji spolupracovníci neuměli ani to, co já,“ směje se.

O jeho umění se dozvídalo stále víc a víc lidí. Ti z jeho blízkého okolí mu navíc také dokázali domluvit zakázky. „Díky kamarádce jsem se mohl podílet na tvorbě interiérů hotelů Mövenpick po celém světě. Dostával jsem zakázky a přitom mohl zůstat doma,“ podotkl.

Dnes je Milan Klement již vyhlášeným umělcem, jehož sochy či plastiky je vidět na mnoha místech země. Například jeho sv. Václava mají v Černovicích u Tábora, babka s brýlemi zase sedí pod střechou rozhledny Babka u Zruče nad Sázavou, Kočku na hroznu vína mají pro změnu v areálu Spolkového domu sourozenců Roškotových ve Vlašimi. Pravidelně se také účastní řezbářských a dřevosochařských akcí Už dvacet let jezdí do Vimperka a pětadvacet let do Křivoklátu na Křivořezání. Současně spolupořádá i řezbářské a loutkařské kurzy.

Je tedy stále v jednom kole. A zastavit se nechystá. „V plánu mám vyřezat nový betlém pro klášter v Želivě. Figury budou v životní velikosti,“ dodal Milan Klement

Řezbář Milan Klement se narodil 17. června 1953. Do školy chodil v Čechticích, a vyučil se truhlářem – nábytkářem. Přes několik různých zaměstnání se nakonec dostal až k čistému řezbářství. Umí ale vyrobit i loukoťová kola a vůbec dřevo zpracovat různými způsoby. Vyrábí ale také například z proutí a slámy. Před nedávnem se podílel také na obnově kapličky u Černičí.