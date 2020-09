Radim Kratochvíl: Věřím tomu, že nic není nemožné

A to že jsem napsal knihu a natočil film jsou vlastně svého druhu zázraky. Jako svého času zaměstnanec korporativní společnosti a "kancelářská myš", by mě nenapadlo, že mi za několik let bude umožněno si splnit svůj sen. A podařilo se to asi díky vzácnému souběhu mezi tématem, které je mi vlastní a do kterého proto trochu vidím. Je to dar, když mohu dělat, co mě baví a k tomu to ještě baví další lidi. Jelikož jsem zažil i práci, která pro mě pozbyla smyslu, jsem za to moc vděčný.

Zdroj: Deník / Michal Bílek