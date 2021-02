Přeje si, aby se obnovil společenský život a mohla do kroniky přidat další zápis

Změnilo se vlastně skoro všechno. Třeba i to, do čeho byste to ani neřekli. Třeba psaní kroniky. Ani před rokem 1989 se do kronik asi úplně všechno zapsat nemohlo, přesto si myslím, že psaní vesnické kroniky bylo o hodně svobodnější. Dneska všechno řídí ochrana osobních údajů. Kvůli tomu je problém zapsat do kroniky data o lidech. Nejen s ohledem na kroniku si nyní moc přeji, aby doba covidová ustoupila a obnovil se společenská a zájmový život naší obce. Abych zase mohla do kroniky přidat nějaký další zápis z událostí, které se odehrály v naší Jablonné nad Vltavou.

Zdroj: DENÍK/Michal Bílek