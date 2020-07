Pomohl hned dvakrát. Novák přispěl k fotbalovému restartu i na dobrou věc

Pro fotbal toho udělal už hodně. Hlavně pro ten v Benešově, kde působí jako předseda klubu. Tomáš Novák ale v současné složité době udělal dost i pro celý český fotbal. Co přesně? V době „pokoronavirové“ pomohl k tuzemskému fotbalovému restartu. A to tím, že zorganizoval takzvanou Letní ligu. „Bylo jasné, že nám fotbal bude chybět. Proto jsme už od rozhodnutí o předčasném ukončení všech neprofesionálních soutěží přemýšleli, co dál. Zamysleli jsme se nejen nad sportovní stránkou věci, ale i nad fanoušky a našimi partnery. Chtěli jsme jim zajistit alespoň nějakou náhradu,“ říká.

