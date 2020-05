Pavla Fleischhansová: Práce v Rytmusu musí mít smysl a žádaný přínos pro klienta

Z pozice asistentky, konzultantky jsem se stala vedoucí služby, zástupkyní ředitele a nyní začínám třetí rok jako ředitelka. Je to určitě radostné, náročné i odpovědné povolání vůči organizaci a jejím zaměstnancům a klientům. Je to, myslím, i ta poslední meta v organizaci, která určitě nebude trvat věčně a je to pro mě vlastně začátek odcházení z Rytmusu. Nechci pro sebe i profesi usnout na vavřínech nebo využívat rutinu „teplé židle“.

Zdroj: DENÍK/Michal Bílek