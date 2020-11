Ocenění titulem Blanický rytíř si vážím, je to zavazující i pro další období. V současné době připravuji pro Votické noviny takzvané "Putování klášterem sv. Františka z Assisi ve Voticích". Jedná se o netradiční povídání o historii a současnosti. Půjde i o nahlédnutí do neprobádaných, nebo zapomenutých událostí s přesahem, co nám to vlastně v dnešní době má říci. Putovat budeme myslím celý rok. V současné koronavirové době to bude pro čtenáře aspoň něco jiného. Možná to bude také pro někoho inspirace, aby si zašel, až to bude možné, podívat na sochu prvního českého poustevníka sv. Ivana v životní velikosti od mistra Brokoffa. Touto cestou bych chtěl ještě jednou poděkovat panu Petru Kumštovi z Votic, který mne na toto ocenění nominoval.

Zdroj: Jana Špačková