Martin Rychlý se vypracoval od lodníka až po kapitána

Tak jsem si řekl, že bych to mohl zkusit, a tak jsem se začal ještě během mého podnikání najímat na plavidla přes pracovní agentury. Najednou jsem zjistil, že návrat do té profese není tak jednoduchý, jak jsem si myslel. Po těch sedmnácti letech jsem skočil najednou do úplně jiného provozu, než z jakého jsem odcházel. Je mnohem náročnější, nekompromisnější a je tam o mnoho větší tlak na čas.

Zdroj: DENÍK/Michal Bílek