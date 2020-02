Lumír Kovář: Věřím, že vše, co se nám v životě děje, je osud

Dnes už vím, že to nabídka z Kladrub nebyla náhoda. A nebyla náhoda, že jsem se při této příležitosti potkal se svojí současnou manželkou Štěpánkou. Nebyla náhoda ani to, že se právě v té době uvolnilo místo v keramické dílně na oddělení ergoterapie. Když jsem se přihlásil do výběrového řízení, nevěřil jsem že mne přijmou. Ale můj osud to už věděl.