Lucie Dvořáková: Sny se plní tehdy, když do své práce dáš srdce

Když jsem se vdala, přišlo mimino a na jednu chvíli jsem se odmlčela. Ale neustále mě to lákalo, a když mě kdokoli oslovil, že chce upéct dort, byla jsem ráda, že se mohu v tomto směru angažovat, chybělo by mi to. V posledním zaměstnání jsem ve volných chvílích a o víkendu dělala dorty, minidezerty pro známé a rodinu. Když jsem už měla problém objednávky skloubit s prací, tehdy se u mě zrodila myšlenka mít vlastní cukrárnu.