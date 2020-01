Luboš Klabík a Tomáš Klapka: V architektuře můžeme propojit technické nadání

Luboš Klabík a Tomáš Klapka jsou zakladatelé a členové benešovského spolku Archibn, který si dává za cíl zvýšit informovanost lidí, zlepšit kvalitu veřejného prostoru a nové výstavby a rozvíjet dialog mezi městem, odborníky a veřejností. Jak to všechno začalo? Jaké mají tito mladí vystudovaní architekti cíle? Co se jim už podařilo a na co jsou hrdí?