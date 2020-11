Umění Magdu Timplovou obklopovalo odmalička. Nyní je výtvarnicí i kastelánkou

Každá nová práce je pro mě výzva. Člověk má často obavy, jestli to vůbec zvládne, jestli se něco nepokazí – nebo nakonec neselže úplně. Ale i přes ten počáteční strach se to vždycky nějak vyvrbí. Dělám to s láskou a těší mě, že se můžu stále učit a posouvat dál. Každá výzva mě formuje, každá příležitost mě vytváří. Všechno jde dopředu, nic se nezastavuje, nic nekončí. Stále se učím nové výtvarné techniky, stále objevuji pro mě dosud neznámé materiály. To je přesně to, co mám na téhle práci ráda – pořád je co zkoušet. Ať už je to třeba malování nástěnných obrazů do škol a školek nebo ilustrování naučných materiálů o třídění odpadu.

Zdroj: archiv Magdy Timplové