Klukovi z vesnice se splnil sen. Řadu osobností znal jen z televize

Řeklo by se, že co do znalostí, ideální předpoklady na pozici sportovního novináře. Přesto se k tomuto povolání dostal tak trochu náhodou. „Když jsem se v patnácti rozhodoval, co dál dělat, neměl jsem moc tušení, co by to mělo být. Tak jsem se rozhodl jít na gymnázium a říkal si, že získám čas se rozhodnout. Jenže uběhly čtyři roky a nic se vlastně nezměnilo,“ vrací se pár let zpátky.

Zdroj: archiv Karla Smetany