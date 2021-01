Jitka Šulcová: Když o mě říkají, že jsem čarodějnice, směji se tomu

Moje vlohy ale nespočívají v tom, že najdu pramen vody, to neumím. Můžu ale najít zónu v bytě nebo domě a také poradit známým, která potravina jim nedělá dobře, i když to oni sami třeba ani netuší. Dokážu, a to úplně přesně, najít také nemocnou část těla. Ale už neumím a nechci říkat, co přesně to je. A už vůbec bych se nepouštěla do nějakého léčení. Od toho tady jsou lékaři.

Zdroj: Deník / Michal Bílek