Jiří Paýr: z restaurace do kanceláře fotbalového klubu

Od mala byl velkým fotbalovým fanouškem. Proto, když přišla nabídka z Vlašimi, neváhal ani vteřinu. Tehdy se totiž začal plnit klukovský sen. Jiří Paýr to dotáhl až do pozice tiskového mluvčího, když ho nezastavilo ani to, že práci pro klub bylo od začátku nutné skloubit se svým civilním zaměstnáním a částečně tak obětovat i rodinný život. „Je to náročné, ale i tak jsem za tuhle příležitost moc rád. Musím za toleranci poděkovat i manželce, protože mi fotbal zabírá někdy dost času, který bych mohl využít v jejích očích lépe,“ uvědomuje si Paýr, který jinak pracuje v restauraci na Konopišti.

Muž, který muže být pro veřejnost trochu v pozadí, ale je nedílnou součástí každého fotbalového klubu. Ta začíná ne hodiny, ale dny před zápasem a končí hodiny po zápase. To je asi ve zkratce tiskový mluvčí. Než se jím ale Jiří Paýr stal, musel projít dlouhou cestu. „Začátky byly takové, že v době, kdy tým hrál ještě ČFL, jsem začal psát články pro klubový web. Postupem času jsme převzali s kolegou Fandou Borkem veškerou správu webu. Fanda si nakonec našel práci v Praze a roli správce webu jsem převzal já. Před rokem mě klub oslovil a jmenoval jako tiskového mluvčího," popisuje svůj kariérní postup. Náplní jeho práce není jen komunikace s médii, jak by se možná na první pohled mohlo zdát. „Na starosti mám i komunikaci s našimi fanoušky. Nedílnou součástí je samozřejmě spolupráce s ostatními kolegy a zároveň i kontakt s LFA, která pořádá různé projekty, která pořádá různé projekty jako je například Den otců. Je toho spoustu, ale v klubu máme spolupráci na dobré úrovni a dokážeme si pomoci. Na realizaci podobných větších projektů se samozřejmě podílíme společně. Se vším mi pak v rámci svých možností pomáhá i Ondřej Průcha, bývalý hráč klubu," prozrazuje Paýr. Přesto ne vždy jde všechno jako po másle. Důkazem je například i letošní sezona. „Našemu týmu se výsledkově moc nedaří, tak je spousta negativních komentářů a je pro mě osobně těžké si udržet nadhled, ať už přímo na stadionu nebo v internetových diskuzích," poukazuje Jiří Paýr na podstatu jeho práce, kterou se stále snaží vylepšovat. „Sám vidím, že občas nestíhám a chybí tomu trochu víc šťávy, takže bych rád do budoucna zlepšil propojení civilního zaměstnání s tím fotbalovým, abych mohl říct, že jsem odvedl sto procent a svou práci někam posunul," dává si cíl do budoucna.

