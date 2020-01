Jana Vlasáková: Mezi uměním je mi moc dobře

Ráda se zapojuji i do dalších akcí ve městě. Jsem také členkou spolku Kalňáci, který každoročně pořádá množství všestranných aktivit. Různé výpravy za poznáním, zábavy, zábavné a kreativní akce pro děti ale i jarmarky či tradiční a oblíbené Štrúdlování. Několik let nacvičujeme předtančení na tradiční taneční zábavu, které je vždy zaměřeno na určité téma, například loni to byl Elán.